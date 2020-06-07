Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо: Путин — очень правильный мужик

Экс-игрок казанского «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Россия — очень крутая страна, а Путин — очень правильный мужик. Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится», — сказал Эдуардо в интервью журналисту Анару Ибрагимову в «Яндекс.Дзене».

Бразилец выступал за казанский клуб с 2010 по 2016 год.

Ранее «Рубину» запретили регистрировать новых игроков.