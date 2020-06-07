Россия не примет мини-турнир Лиги чемпионов из-за коронавируса

Россия не сможет принять мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки в стране, сообщает Bild.

Изначально Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривал для проведения турнира три страны — Португалию, Россию и Германию. По информации источника, Россия не подошла из-за все еще сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Мини-турнир Лиги чемпионов, куда входят четвертьфинал, полуфинал и финал турнира, состоится в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.