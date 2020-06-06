Уайт жестко ответил Масвидалю, который пожаловался на маленькие гонорары
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт жестко ответил бойцу Хорхе Масвидалю, который пожаловался на маленькие гонорары.
«Все хотят больше денег. Масвидаль говорит: «У вас достаточно денег, чтобы купить остров». Я могу повторить, что остров я не покупал. Мы никого не заставляем выходить в октагон. Эти ребята остаются независимыми людьми», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Масвидаль ответил Уайту в своем Twitter:
«Я бы хотел, чтобы мы могли договориться о снижении выплат, как в других лигах, где игроки получают половину дохода, который они приносят. Мы же говорим о доле примерно от 12 до, возможно, 18 процентов дохода. Я не независимый человек с контрактом. Я не могу пойти куда-то еще и зарабатывать деньги», — написал Масвидаль.