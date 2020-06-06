Путин: спортсменов надо было не держать дома, а изолировать на сборах

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о том, что во время карантина спортсменов можно было изолировать на сборах, а не заставлять их соблюдать режим самоизоляции дома.

«Зачем спортсменов держали дома, когда можно было, по сути, изолировать их на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки», — заявил Путин на встрече в режиме видеосвязи с деятелями культуры.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 6,8 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России.