Болельщики ЦСКА просят Лава вернуться в клуб

Болельщики московского ЦСКА просят нападающего Вагнера Лава вернуться в российский клуб.

Форвард выступал в бразильском клубе «Коринтианс», однако 5 мая стало известно, что стороны по обоюдному согласию расторгли соглашение. СМИ писали, что Лав может вновь присоединиться к российской команде.

В Instagram футболист опубликовал пост, где поблагодарил болельщиков бразильской команды. Под фотографией российские фанаты начали призывать Вагнера вернуться в ЦСКА: «Возвращайся в ЦСКА!», «Пожалуйста, вернись в ЦСКА», «Ждем тебя в ЦСКА, легенда».

Ранее сообщалось, что агент Лава высказался о вероятном возвращении игрока в ЦСКА.