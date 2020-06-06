Джокович назвал беспрецедентными меры при организации US Open

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что организаторы Открытого чемпионата США (US Open) готовы пойти на беспрецедентные меры на турнире, передает Вlic.rs.

Все теннисные турниры были перенесены на неопределенный срок или отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. При организации US Open руководство турнира, по словам теннисиста, может пойти на весьма серьезные действия для обеспечения безопасности.

«Я понимаю, что не должен об этом говорить, но тем не менее. Мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта, никуда не выходить и два-три раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Нельзя будет даже поехать на Манхэттен», — заявил он.

Ранее сообщалось, что чемпион Уимблдона поставил Федерера ниже Джоковича.