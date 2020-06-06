Экс-игрок «Локомотива» рассказал о Николиче

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Хорватии, сейчас хорватский агент, Томислав Дуймович рассказал о новом главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче, передает «Спорт-Экспресс».

Николич был назначен наставником московского клуба 14 мая 2020 года, он сменил на этом посту российского специалиста Юрия Семина, с которым «Локомотив» отказался продлевать контракт.

«Он очень амбициозен, уверен в себе. Больше демократ, чем диктатор. Любит общаться с игроками, к нему без проблем может обратиться любой. Думаю, у Николича получится создать в «Локомотиве» такой микроклимат, который нужен», — заявил он.

Ранее экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным.