Агент Лава высказался о вероятном возвращении игрока в ЦСКА

Геральдо Перейра, агент нападающего Вагнера Лава, высказался об информации, согласно которой игрок может вернуться в московский ЦСКА, передает Sport24.

Форвард выступал в бразильском клубе «Коринтианс», однако 5 мая стало известно, что стороны по обоюдному согласию расторгли соглашения. СМИ писали, что Лав может вновь присоединиться к российской команде.

«Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.