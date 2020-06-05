В клубе Малкина выявлен случай заражения коронавирусом

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» выявлен один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служу «пингвинов».

Имя игрока команды, за которую выступает российский нападающий Евгений Малкин, не называется. Известно, что заболевшим является именно хоккеист, который на данный момент проживает не в Питтсбурге.

«Игрок находится не в Питтсбурге. Он изолировался в своем доме при появлении первых симптомов. Он продолжает восстановление и чувствует себя хорошо. Здоровье и безопасность игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении клуба.

Ранее НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона.