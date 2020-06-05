Ветеран ММА Силва едва не погиб после того, как его сбил автомобиль

Бразильский боец ММА, бывший чемпион PRIDE в средней весовой категории Вандерлей Силва стал участником ДТП. Как сообщает Sport24, 43-летний спортсмен во время прогулки на велосипеде был сбит автомобилем. В результате происшествия боец сломал правую ногу. По признаниям Силвы, от гибели его спасла защитная амуниция.

«Я мог бы даже погибнуть, если бы не был в шлеме. Люди должны быть осторожнее в пробках. В Куритибе непросто ездить на велосипедах», — цитирует Силву MMA Fighting.

В 2016 году бразильский боец также попал под колеса автомобиля во время велопрогулки.

В своей карьере Силва провел 50 поединков, одержав 35 побед. Один бой завершился ничьей, еще один был признан несостоявшимся. В последний раз Силва выходил в октагон в июне 2017 года и единогласным решением судей уступил американцу Чейлу Соннену.