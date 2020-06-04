Игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком интересуются «Рома» и «Аталанта»
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Игроком московского «Локомотива» Алексеем Миранчуком интересуются итальянские клубы «Рома» и «Аталанта», сообщает «СЭ».
Отмечается, что официальных переговоров пока нет, но клубы рассматривают возможность выкупа игрока. В Италии подтвердили, что «Аталанта» активно интересуется футболистом.
Также россиянин может уехать в Англию или Германию.
В текущем сезоне Миранчук провел 26 матчей, забив девять мячей.
Ранее сообщалось о том, что Алексей Миранчук может стать игроком итальянской «Фиорентины».