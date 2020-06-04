Игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком интересуются «Рома» и «Аталанта»

Игроком московского «Локомотива» Алексеем Миранчуком интересуются итальянские клубы «Рома» и «Аталанта», сообщает «СЭ».

Отмечается, что официальных переговоров пока нет, но клубы рассматривают возможность выкупа игрока. В Италии подтвердили, что «Аталанта» активно интересуется футболистом.

Также россиянин может уехать в Англию или Германию.

В текущем сезоне Миранчук провел 26 матчей, забив девять мячей.



Ранее сообщалось о том, что Алексей Миранчук может стать игроком итальянской «Фиорентины».