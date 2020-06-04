Монсон — о беспорядках в США: будет еще больше протестов и насилия

Бывший американский боец ММА, а ныне депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон поделился мнением о беспорядках в США, передает Sport24.

«Думаю, будет еще больше протестов и насилия. Тему подхватывают другие города и страны, потому что дело не в убийстве одного конкретного человека, а в том, что это представляет собой всю историю насилия и расизма в США и мире, а также классовую войну», — заявил он.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом, и он оставался в таком положении около девяти минут.

Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После этого в США начались акции протеста.

Ранее сообщалось, что американский фигурист российского происхождения высказался о происходящем в США.