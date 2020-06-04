Главный тренер «Арсенала» советовался с Аршавиным по поводу игрока «Зенита»

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может сменить клубную обстановку. Как сообщает Sport24 со ссылкой на AreaNapoli.it, в услугах форварда сине-бело-голубых заинтересован лондонский «Арсенал».

По данным источника, главный тренер «канониров» Микель Артета уже посоветовался с Андреем Аршавиным, который может войти в менеджерский состав «Зенита», по поводу Азмуна. Сам иранец не против сменить клубную прописку и перебраться в чемпионат из топ-5 рейтинга УЕФА.

В текущем сезона Азмун провел 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив десять мячей и сделав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что за иранского форварда «Зенита» итальянский «Наполи» готов отдать €25 млн.