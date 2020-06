Стали известны планы по возобновлению сезона НБА

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 4 июня должен согласовать план по возобновлению сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает журналист и инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, розыгрыш будет возобновлен с участием 22 команд, которые будут поделены на две конференции: 13 из Западной и 9 из Восточной. При этом игры пройдут в «Дисней Уорлд» в Орландо.

Согласно плану НБА, каждый клуб сыграет по восемь матчей, чтобы определить номер посева в плей-офф. При этом, если команда, которая займет девятое место в турнирной таблице своей конференции, будет отставать от коллектива, занявшего восьмую строчку, менее чем на четыре победы, то между ними будет проведено еще одно очное противостояние. Клуб с девятого места в случае одного поражения лишится шансов на попадание в плей-офф, клуб с восьмого — в случае двух поражений.

Отмечается, что сезон, вероятно, будет возобновлен 31 июля и пройдет до 12 октября.

The NBA's return plan includes 13 Western Conference teams and nine Eastern Conference teams.



Here's who's in, according to @wojespn. pic.twitter.com/8s0qYYgLtt