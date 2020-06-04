Тренера сборной Украины Шевченко раскритиковали за поддержку протестующих в США

Главный редактор официального сайта киевского «Динамо» Кирилл Крыжановский раскритиковал главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко за поддержку протестующих в США. Наставник национальной команды в своем Twitter опубликовал черный квадрат и оставил подпись «Black lives matter» («Жизнь черных имеет значение»). Данный лозунг является одним из главных в ходе акции протеста США, которые возникли после убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие выражают недовольство действиями полиции, а также выступают за решение проблем с расизмом в стране. При этом акция протеста сопровождается массовыми беспорядками и грабежами.

«Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, увы, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужные. Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне. Украине – лапшу на уши в виде партии с Наталией Королевской, лидером партии «Украина – Вперед!». США – поддержку и борьбу за права человека. Ничего нового», — написал в Facebook главный редактор сайта «Динамо», за которое Шевченко выступал во время своей карьеры футболиста.

Ранее участников беспорядков в США осудила российская гимнастка, олимпийская чемпионка Кристина Севастьянова.