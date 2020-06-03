Власти Валенсии обвинили тренера «Аталанты» в безответственности

Министр здравоохранения провинции Валенсия Ана Барсело заявила о безответственности главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, передает Marca.

Специалист до этого признался, что подозревал у себя коронавирус, когда отправился вместе с командой на ответный матч Лиги чемпионов с «Валенсией» 10 марта. Позднее диагноз подтвердился.

«Он повел себя безответственно. Он знал, что едет в область с повышенным риском заражения, и не должен был этого делать» — заявила Барсело.

Также источник отмечает, что власти Валенсии требуют реакции от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Министерства здравоохранения Италии.

Ранее сообщалось, что Рамос отказался встречаться с представителями испанского правительства.