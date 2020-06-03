Теннисисты Медведев и Рублев возобновили тренировки на корте
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев возобновили тренировки на корте, передает ТАСС.
«Потихоньку мы возвращаемся к тренировкам. Находящиеся за рубежом Медведев и Рублев уже начали тренироваться на корте. Хачанов находится в Москве, поэтому у него ситуация сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки, — сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Напомним, из-за пандемии коронавируса до 31 июля приостановлено проведение всех турниров ATP.
Ранее Тарпищев высказался о возобновлении тренировок.