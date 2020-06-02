Боец UFC Агапова: была готова убивать голубей и жарить их на костре

Боец UFC Мария Агапова, представляющая Казахстан, поделилась историей о жизни в США до подписания контракта с главным промоушеном мира. По словам спортсменки, пока она не подписала контракт с UFC, то была готова остаться на улице и «бомжевать», однако никогда не хотела возвращаться на родину и отказаться от мечты сделать карьеры за океаном.

«До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой. Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время», — рассказала она в интервью News.ru.

Дебютный бой в UFC Агапова проведет 13 июня в Лас-Вегасе против Мелиссы Гатто на турнире Fight Night 172.

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