Олейник и Махачев опустились в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги на официальном сайте.

После победы над бывшим чемпионом Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9 бразилец Гилберт Бернс поднялся на первую строчку рейтинга полусредневесов, прибавив тем самым сразу пять позиций.

В тяжелом дивизионе россиянин Алексей Олейник, в мае одолевший Фабрисио Вердума, потерял одну позицию, переместившись с 10 на 11 место. Еще один отечественный боец Ислам Махачев, в последний раз выходивший в октагон в сентябре прошлого года, также опустился с 12 на 13 позицию в легком весе.

Ранее сообщалось, что Олейник отказался от боя с Дерриком Льюисом.