Губерниев раскритиковал артистов за жалобы на сократившиеся доходы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об артистах, которые жалуются на сократившиеся доходы из-за пандемии коронавируса.

«Когда я слышу от знаменитостей, которые просят десятки тысяч долларов за свои концерты, что им нечего есть, это безумное лицемерие. Я как человек скромный и видящий, как вокруг тяжело людям, хочу сказать таким звездам: «Сидите и не бздите!» — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что руководство «Оренбурга» предлагало футболистам снизить зарплаты на 30% из-за тяжелого финансового положения.