СМИ: Семин может стать тренером «Арсенала»
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Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал», передает «СЭ».
Напомним, 31 мая специалист покинул пост главного тренера «железнодорожников». Его место занял серб Марко Николич.
Сейчас «канониров» возглавляет Игорь Черевченко.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» занимает седьмое место, набрав 28 очков.
Ранее Станислав Черчесов поделился мыслями об увольнении Семина.