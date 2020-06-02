Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»

Голкипер Джанлуиджи Буффон согласовал контракт с туринским «Ювентусом», сообщает La Stampa.

По информации источника, 42-летний вратарь подпишет соглашение с туринской командой еще на один сезон.

В текущем сезоне Буффон сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей. Голкипер выступает за «Ювентус» с 2001 года, только сезон-2018/19 он провел в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Сериа А опубликовала расписание до 35-го тура.