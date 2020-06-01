«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит работу с сине-бело-голубыми.
Как информирует официальный сайт петербуржцев, соглашение со специалистом был продлено по схеме «2+1».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привел клуб к победе в чемпионате России.
Что же касается текущего сезона, то петербургская команда с 50 очками в 22 турах лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, что большинство топ-лиг Европы в настоящий момент приостановлено или вовсе завершено из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России возобновится 21 июня.
Ранее Семин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку.