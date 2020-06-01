Семин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин заявил, что руководство московского клуба должно было уйти в отставку вместе с ним.

Напомним, что 31 мая у специалиста закончился контракт с «железнодорожниками», который продлевать не стали.

«Раз руководители считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и наставнику. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

Большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они сделали все, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы «Локомотив» не становился сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией. <...> Вы не можете работать в «Локомотиве»! У этой команды есть традиции, которые не имеют отношения к интригам. Оставить вас — решение куда более губительное, нежели отставка Семина», — приводит слова специалиста «СЭ».

Стоит отметить, что Семина заменит сербский специалист Марко Николич.

Ранее «Локомотив» попрощался с Семиным.