«Барселона» возобновит сезон 13 июня, «Реал» — 14-го

Стал известен календарь 28-го и 29-го туров чемпионата Испании по футболу. Он опубликован на официальном сайте Ла Лиги.

Согласно расписанию, «Барселона», лидирующая в турнирной таблице, свой первый матч после паузы проведет 13 июня в гостях против «Мальорки». Мадридский «Реал», составляющий каталонцам конкуренцию за победу в первенстве, 14 июня дома сыграет с «Эйбаром».

Сезон в Ла Лиге будет возобновлен 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис».

Ранее сообщалось, что «Реал» может отказаться от летних трансферов.