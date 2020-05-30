В АПЛ не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов

В Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов, сообщает сайт турнира.

Отмечается, что 28 и 29 мая было проведено 1130 тестов, все они дали отрицательный результат.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,9 млн человек.



Ранее экс-игрок английской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор рассказал о том, как переболел коронавирусом.