WADA отреагировало на критику главы Олимпийского комитета России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) высказалось о критике главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Ранее российский функционер заявил, что WADA стремится «взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом».

В организации заявили о надежности и независимости всех своих процессов.

«В делах РУСАДА независимый комитет по соответствию представляет собственные рекомендации исполкому ВАДА, в состав которого входят представители спортивного движения и правительства. В случае РУСАДА было принято единогласное решение», — цитирует представителя WADA Inside the Games.

Ранее сообщалось, что ОКР выделит дополнительно 265 млн рублей на Олимпиаду в Токио.