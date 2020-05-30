Марез: у «Манчестер Сити» есть все для победы в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Goal.

По его словам, в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского турнира у «горожан» есть все шансы для того, чтобы впервые в своей истории поднять над головой заветный трофей.

«Не знаю, являемся ли мы лучшими, но у нас есть все для победы в Лиге чемпионов. Команда, тренер — это хорошее время, чтобы добиться успеха», — сказал Марез.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о сорвавшихся переговорах с «Барселоной».