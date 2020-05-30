Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о сорвавшихся переговорах с «Барселоной». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, руководство сине-бело-голубых получило от каталонцев трансферное предложение в размере €15 миллионов, в то время как «канониры» предложили €18 миллионов.

Аршавин заявил, что с берегов Невы в офис сине-гранатовых отправилось письмо, в котором говорилось о том, что его могут обменять только на Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что наставник английского «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о том, что переболел коронавирусом.