Итальянская Серия А может возобновиться 19 июня матчем «Аталанта» - «Сассуоло», передает Sky Sport Italia.

Матч состоится в Бергамо, который стал эпицентром пандемии COVID-19 на Апеннинах.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии лидирует туринский «Ювентус», набрав 63 очка.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,9 млн человек.



Ранее сообщалось о том, что «Милан» включился в борьбу за Сердара Азмуна.