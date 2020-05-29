Гендиректор «Уфы» раскрыл подробности перехода Зинченко в «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл подробности перехода украинского полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Геннадий Орлов.

По его словам, игрок мог уйти в другой клуб за большие деньги, однако он решил попробовать пробиться в основу команды, которую руководит Хосеп Гвардиола.

Сам Газизов отметил, что переход Зинченко в стан одного из флагманов мирового футбола стал возможностью для собственной рекламы и повышения узнаваемости бренда за рубежом.

Ранее сообщалось, что врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии заразившегося коронавирусной инфекцией перуанского нападающего. Джефферсона Фарфана.