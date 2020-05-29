Защитник сборной России Кудряшов поделился воспоминаниями о «Сочи»

Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов поделился воспоминаниями об игре за футбольный клуб «Сочи», который в этом сезоне дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, новый проект привлек его внимание своей амбициозностью и желанием построить хорошую команду, способную бороться за высокие места.

Кудряшов заявил, что до пандемии коронавирусной инфекции не сомневался в том, что у сочинцев получится создать достойный коллектив, который мог бы в скором времени претендовать на еврокубки, однако ситуация в мире заставила его пересмотреть взгляды.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» возобновил тренировочные занятия.