Глава РФС поблагодарил кабмин за поддержку возобновления РПЛ
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил власти за поддержку возобновления чемпионата и Кубка страны.
«Хотел бы поблагодарить правительство и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России», — цитирует Дюкова РИА «Новости».
Глава организации отметил, что благодаря совместной работе с Роспотребнадзором, с министерством спорта и с правительством РФС удалось согласовать регламент, вернуть из-за границы иностранных футболистов и тренеров, а также решить ряд вопросов.
Розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями.