Названа дата возобновления чемпионата Англии

Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) будет возобновлен 17 июня, сообщает The Telegraph.

По информации британского издания, в этот день пройдут перенесенные матчи 28 тура «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал». Следующая игра может состояться 19 июня, а 20 июня будет проведена большая часть встреч 30-го тура.

В лиге рассчитывают, что розыгрыш первенства будет завершен к 1-2 августа, а 8 августа пройдет финал Кубка Англии.

АПЛ приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.

После 29 туров английского первенства в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль». В активе команды 82 очка.

Ранее сообщалось, что английские клубы проголосовали за возобновление контактных тренировок.