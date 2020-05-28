Кудряшов: я отношусь к Путину с уважением

Игрок сборной России Федор Кудряшов рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Sport24.

«Владимир Путин — глава государства, я отношусь к нему с уважением. В политике я не силен, мое дело играть. Он производит впечатление сильного человека и настоящего лидера. Я не представляю, как это — управлять такой огромной страной, нести ответственность за жизнь каждого и принимать решения, от которых зависят судьбы миллионов людей», — сказал Кудряшов.

Напомним, сейчас защитник выступает за турецкий «Антальяспор».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обсудил ребрендинг организации и смену названий лиг.