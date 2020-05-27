Сезон НХЛ будет возобновлен

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выступил с заявлением относительно возобновления сезона-2019/2020, передает «Чемпионат».

Он подтвердил, что розыгрыш, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен. О точных сроках возобновления сезона будет известно позже, тогда как тренировочные лагеря начнутся не раньше июля.

Что же касается регулярного чемпионата, то он досрочно завершен. В плей-офф сыграют 24 клуба, имеющие на момент остановки «регулярки» наибольший процент побед. Как итог, вне Кубка Стэнли остались «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Отмечается, что четыре лучших команды из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Таким образом клубы изменят номер посева в плей-офф. Остальные же команды, параллельно круговому турниру, сыграют серии до трех побед. Победители данных противостояний попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным от своих конференций.

Затем розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

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