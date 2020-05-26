Флик повторил рекорд Гвардиолы на посту наставника «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик повторил рекорд Хосепа Гвардиолы на посту наставника мюнхенского клуба, сообщает Opta.

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» с минимальным счетом переиграла «Боруссию» из Дортмунда. Таким образом, для Флика эта победа стала 15-й в 18-ти первых матчах на посту наставника мюнхенского клуба.

До этого такое удавалось только Хосепу Гвардиоле, который руководил «Баварией» с 2013 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что «Бавария» с минимальным счетом переиграла «Боруссию» в матче Бундеслиги.