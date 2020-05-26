«Бавария» с минимальным счетом переиграла «Боруссию» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одолела на выезде дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу мюнхенской команды. Единственный гол в этой встрече записал на свой счет Йозуа Киммих на 43-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Бавария» оторвалась в турнирной таблице, в активе команды 64 очка и первое место. «Боруссия» идет на второй позиции, отставая от лидера на семь баллов.

Ранее сообщалось, что Нойер стал третьим игроком, сыгравшим 400 матчей в Бундеслиге.

Чемпионат Германии. 28-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:1

Голы: Киммих, 43.