«Бавария» с минимальным счетом переиграла «Боруссию» в матче Бундеслиги
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Мюнхенская «Бавария» одолела на выезде дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура чемпионата Германии.
Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу мюнхенской команды. Единственный гол в этой встрече записал на свой счет Йозуа Киммих на 43-й минуте игры.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Бавария» оторвалась в турнирной таблице, в активе команды 64 очка и первое место. «Боруссия» идет на второй позиции, отставая от лидера на семь баллов.
Ранее сообщалось, что Нойер стал третьим игроком, сыгравшим 400 матчей в Бундеслиге.
Чемпионат Германии. 28-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:1
Голы: Киммих, 43.