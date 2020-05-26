Неймар не хочет оставаться в «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар вновь изъявил желание покинуть парижский «ПСЖ», сообщает OK Diario.

По информации источника, форвард планирует вернуться в «Барселону», откуда и перешел во французский клуб в 2017 году. При этом причиной такого желания стало то, что Неймар недоволен отсутствием конкуренции в Лиге 1. Форвард не чувствует себя счастливым в «ПСЖ».

При этом футболист осознает финансовые проблемы «Барселоны», вызванные пандемией коронавируса, и готов пойти на понижение заработной платы. Команде для того, чтобы подписать бразильца, нужно продать нескольких игроков.

Ранее сообщалось, что при возвращении в «Ювентус» Погба придется пойти на сокращение зарплаты.