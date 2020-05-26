Хабиб вспомнил знаменитый финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2005 года между английским «Ливерпулем» и итальянским «Миланом».

Спортсмен опубликовал в сторис Instagram видео фрагментов встречи.

«Смотрел этот матч и нереально за «Ливерпуль» болел», — написал Нурмагомедов.

Матч между «Ливерпулем» и «Миланом» прошел 25 мая 2005 года в Стамбуле. После первого тайма мерсисайдцы уступали со счетом 0:3, однако с 54 по 60 минуты «красные» забили три мяча. В серии 11-метровых ударов «Ливерпуль» оказался точнее — 3:2.

Ранее бывший директор «Милана» Сильвано Рамачьони поделился воспоминаниями от финала Лиги чемпионов 2005 года.