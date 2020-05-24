«Ливерпуль» хочет приобрести форварда «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере испанского нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает The Sun.

По информации источника, в переходе Траоре заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Трансферная стоимость игрока оценивается в €67 млн, однако «Вулверхэмптон» намерен получить за испанца больше.

Также на нападающего претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ливерпуля» высоко оценил работу Клоппа.