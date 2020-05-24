«Тампа» и «Каролина» выступили против плей-офф НХЛ с 24 командами

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и »Каролина Харрикейнз» выступили против проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 24 командами, сообщает Sportsnet.

21 мая комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) принял решение считать вариант с таким проведением плей-офф приоритетным, если сезон будет возобновлен. Однако по данным источника, против такого развития событий выступили «Тампа» и «Каролина».

При этом предложенный формат оценили 29 команд.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 12 марта после того, как тест игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юты Джаз» Руди Гобера показал положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд.