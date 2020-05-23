Дортмундская «Боруссия» переиграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в Вольфсбурге при пустых трибунах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Рафаэл Геррейру и Ашраф Хакими.

На 82-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Феликс Клаус.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 туров «Боруссия» (57 очков) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем матче клуб примет мюнхенскую «Баварию».

«Вольфсбург» (39) располагается на шестой строчке. В 28-м туре команда на выезде сыграет с леверкузенским «Байером».

Ранее председатель совета директоров «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что полузащитник Марио Гетце покинет команду после завершения сезона.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

«Вольфсбург» (Вольфсбург) — «Боруссия» (Дортмунд) — 0:2

Голы: 0:1 — Геррейру, 32; 0:2 — Хакими, 78.

Удаления: Клаус, 82 — нет.