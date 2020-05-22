В дрезденском «Динамо» четвертый футболист заразился коронавирусом
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В дрезденском «Динамо» четвертый футболист заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что изолированы только двое игроков, остальные спортсмены 23 мая возобновят групповые тренировки.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,1 млн человек.
Ранее мюнхенская «Бавария» продлила контракт с голкипером Мануэлем Нойером.