«Интер» и «Реал» заинтересованы в услугах Агуэро
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Миланский «Интер» и мадридский «Реал» заинтересованы в услугах игрока английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Отмечается, что клубы контактировали с агентом форварда, но «горожане» не хотят расставаться с футболистом.
В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей, забив 23 мяча.
Напомним, сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее агент Агуэро опроверг информацию о конфликте с «Манчестер Сити».