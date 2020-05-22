«Интер» и «Реал» заинтересованы в услугах Агуэро

Миланский «Интер» и мадридский «Реал» заинтересованы в услугах игрока английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что клубы контактировали с агентом форварда, но «горожане» не хотят расставаться с футболистом.

В текущем сезоне аргентинец провел 30 матчей, забив 23 мяча.



Напомним, сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Ранее агент Агуэро опроверг информацию о конфликте с «Манчестер Сити».