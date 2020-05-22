Чемпионат Греции досрочно завершен

Чемпионат Греции по футболу досрочно завершен. Об этом сообщает Sportando.

Единогласным решением чемпионом страны признан «Панатинаикос», лидировавший в турнирной таблице национального первенства.

Исполнительный комитет лиги также принял решение отметить вылет во второй дивизион по итогам текущего сезона. Таким образом, ПАОК и «Арис» сохранят прописку в элите на следующий год.

Отметим, что в предстоящем розыгрыше могут принять участие 16 команд.

Ранее сообщалось, что президент «Торино» Урбано Кайро опасается потери следующего сезона Серии А.