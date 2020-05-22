Чемпионат Греции досрочно завершен
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Чемпионат Греции по футболу досрочно завершен. Об этом сообщает Sportando.
Единогласным решением чемпионом страны признан «Панатинаикос», лидировавший в турнирной таблице национального первенства.
Исполнительный комитет лиги также принял решение отметить вылет во второй дивизион по итогам текущего сезона. Таким образом, ПАОК и «Арис» сохранят прописку в элите на следующий год.
Отметим, что в предстоящем розыгрыше могут принять участие 16 команд.
Ранее сообщалось, что президент «Торино» Урбано Кайро опасается потери следующего сезона Серии А.