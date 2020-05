«Реал» и «Интер» всерьез нацелились на Агуэро

Мадридский «Реал» и миланский «Интер» всерьез нацелились на нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По его словам, представители клубов уже провели предварительные консультации с агентом игрока.

Стоит отметить, что в руководстве действующих чемпионов Англии не считают нужным расставаться в Агуэро в настоящее время.

Напомним, что в нынешнем виде аргентинец сыграл 22 матча и забил 16 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира восхитился нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

No Talks between #Napoli and Sergio #Agüero. #RealMadrid and #Inter have asked infos to his agent in the last days, but #ManCity don't want to sell El Kun. #transfers #MCFC