Гончаренко критично высказался об увольнении Семина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход Юрия Семина из московского «Локомотива».

14 мая было официально объявлено о том, что «железнодорожники» не будут продлевать контракт со специалистом. Пост главного тренера «Локомотива» займет Марко Николич.

«На мой взгляд, учитывая все заслуги Семина перед «Локомотивом», можно было попрощаться с ним более красиво. То как получилось — смотрится не очень. Удивился ли я этой новости? Да», — сказал Гончаренко в Instagram комментатора и инсайдера Нобеля Арустамяна.

Стоит отметить, что ЦСКА продлил контракт с белорусским специалистом до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гончаренко высказал мнение о конкуренции в России.