У РФС нет информации о возобновлении тренировок «Зенита»

Российский футбольный союз (РФС) не располагает информацией, согласно которой петербургский «Зенит» возобновил тренировки в обход решения региона о продлении режима самоизоляции, передает Sport24.

Об этом проинформировал заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов. До этого ряд СМИ сообщили, что футболисты «Зенита» приступили к тренировкам на базе в Удельном.

«У нас нет информации о том, что «Зенит» возобновил тренировки. Руководство клуба нам тоже это в беседе не подтвердило. Было письмо от московских клубов, которые указывали, что «Зенит» приступил к тренировкам, но они не смогли сказать, откуда эта информация», — заявил Митрофанов.

Ранее сообщалось, что в РФС прокомментировали новость о коронавирусе у Сулейманова.