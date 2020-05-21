Бывший гендиректор «Локомотива» предрек клубу серьезное сокращение бюджета

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Дмитрий Иванов предрек клубу серьезное сокращение бюджета и оценил репутационные потери после отставки титулованного наставника «железнодорожников» Юрия Семина. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 73-летний российский специалист не был готов мириться с урезанием финансирования, поэтому изо всех сил стремился сохранить своих игроков и отказывался от их продажи.

Иванов отметил, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич не будет препятствовать потере ключевых футболистов, вследствие чего легко согласился возглавить столичный клуб.

Также функционер заявил, что расставание с Семиным произошло максимально смешно и глупо.

Ранее сообщалось, что московские клубы, выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ), могут начать тренироваться на своих базах и готовиться к рестарту национального первенства.